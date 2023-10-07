Анастасия Повторейко: Без своевременного открытия инфекционной больницы Псковская область не смогла бы справиться с пандемией

15:09, 07 октября 2023, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко поблагодарила президента за строительство медучреждения. Об этом ПАИ сообщили в больнице.

«Ровно три года назад Псковская областная инфекционная больница в Пскове и Великих Луках, построенная по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина всего за семьдесят шесть суток, в первый же день приняла десятки пациентов. В период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 без своевременного открытия инфекционного учреждения с современным оснащением Псковская область не смогла бы достойно справиться с пандемией. За возможность заниматься любимым делом и – самое главное для любого врача – за возможность сберечь жизни и здоровье пациентов спасибо президенту!» – отметила Анастасия Повторейко.