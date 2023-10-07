Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Анастасия Повторейко: Без своевременного открытия инфекционной больницы Псковская область не смогла бы справиться с пандемией

Главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко поблагодарила президента за строительство медучреждения. Об этом ПАИ сообщили в больнице. 

Фото: Псковская областная инфекционная больница

«Ровно три года назад Псковская областная инфекционная больница в Пскове и Великих Луках, построенная по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина всего за семьдесят шесть суток, в первый же день приняла десятки пациентов. В период борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 без своевременного открытия инфекционного учреждения с современным оснащением Псковская область не смогла бы достойно справиться с пандемией. За возможность заниматься любимым делом и – самое главное для любого врача – за возможность сберечь жизни и здоровье пациентов спасибо президенту!» – отметила Анастасия Повторейко.

Напомним, в 2020 году благодаря поддержке президента России Владимира Путина в Псковской области в кратчайшие сроки было возведено два корпуса новой инфекционной больницы – в Пскове на 200 человек и Великих Луках на 100 человек. 

Сегодня, 7 октября, свой день рождения празднует президент России Владимир Путин. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 октября 2023

Анастасия Повторейко: Без своевременного открытия инфекционной больницы Псковская область не смогла бы справиться с пандемией
07 октября 2023

Губернатор Псковской области обратился к жителям региона
07 октября 2023

Михаил Ведерников: Псковская область исторически всегда на передовой
07 октября 2023

1400 жителей Псковской области записались в отряд «Дружина»
07 октября 2023

В Псковской области предложили создать российско-белорусскую информсистему молодёжных патриотических мероприятий
07 октября 2023

60 фур с грузами отправили псковичи военным в зону СВО
07 октября 2023

Пироги, открытки и ленточки раздают в Пскове в честь дня рождения Владимира Путина
07 октября 2023

Александр Котов: Владимир Путин – политик, сумевший объединить жителей страны в непростые времена

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...