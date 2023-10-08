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Общество

ФОТОФАКТ. Последствия непогоды в Пскове

Сильные порывы ветра не прошли бесследно в Пскове.

Фото здесь и далее: ПАИ

Так, вдоль Октябрьского проспекта с деревьев оборвалось большое количество веток.

На лестнице в Детском парке сломанное дерево преградило проход к Анастасиевской церкви.

Последствия непогоды сказались и на автобусной остановке «Торговый дом».

Ранее мы сообщали, что дерево упало на автомобили на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Также в главном корпусе ПсковГУ унесло часть кровли.

Напомним, что в Пскове из-за непогоды упало 55 деревьев, повреждены 22 автомобиля.

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