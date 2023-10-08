ФОТОФАКТ. Последствия непогоды в Пскове
Сильные порывы ветра не прошли бесследно в Пскове.
Так, вдоль Октябрьского проспекта с деревьев оборвалось большое количество веток.
На лестнице в Детском парке сломанное дерево преградило проход к Анастасиевской церкви.
Последствия непогоды сказались и на автобусной остановке «Торговый дом».
Ранее мы сообщали, что дерево упало на автомобили на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Также в главном корпусе ПсковГУ унесло часть кровли.
Напомним, что в Пскове из-за непогоды упало 55 деревьев, повреждены 22 автомобиля.
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