ФОТОФАКТ. Последствия непогоды в Пскове

17:12, 08 октября 2023, ПАИ

Сильные порывы ветра не прошли бесследно в Пскове.

Так, вдоль Октябрьского проспекта с деревьев оборвалось большое количество веток.

На лестнице в Детском парке сломанное дерево преградило проход к Анастасиевской церкви.

Последствия непогоды сказались и на автобусной остановке «Торговый дом».

Ранее мы сообщали, что дерево упало на автомобили на улице Воеводы Шуйского в Пскове. Также в главном корпусе ПсковГУ унесло часть кровли.

Напомним, что в Пскове из-за непогоды упало 55 деревьев, повреждены 22 автомобиля.