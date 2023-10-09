Александр Гаврилов: В Пскове высокая востребованность новых спортзалов

14:17, 09 октября 2023, ПАИ

Высокая востребованность новых спортзалов наблюдается в Пскове, заявил председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи городской администрации Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Как только появляется какое-то спортивное сооружение, оно сразу заполняется. При поддержке губернатора Псковской области в Пскове открылся новый центр единоборств. Я уверен, что он уже занят. Ситуация в городе такова, что любое новое спортивное сооружение, когда оно появится, будет моментально заполнено. То, что существуют многие большие частные структуры, это только потому, что люди в Пскове активно занимаются спортом», – отметил Александр Гаврилов.

«Мы в своё время прекратили проведение производственной спартакиады, а чётко стали работать по принципу: предприятие – команда. Так называемая корпоративная спартакиада на сегодняшний день получила большое развитие. Сейчас это очень востребовано. Поэтому и муниципальные площади, и общественные организации, и частные структуры – все заняты», – заключил спикер.

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