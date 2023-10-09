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Псковичка Анастасия Ребезова  взяла золото на взрослом турнире по джиу-джитсу в Санкт-Петербурге

15-летняя псковичка Анастасия Ребезова взяла золото на турнире по джиу-джитсу во взрослом зачёте. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 7 по 8 октября. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил старший тренер Псковской области по джиу-джитсу Фёдор Шумейко.

Фото: академия джиу-джитсу Dragon's Den Pskov. Анастасия Ребезова взяла золото на турнире по джиу-джитсу во взрослом зачёте

«У нас очень сильная взрослая команда: и областная, и те, кто тренируется в Пскове. Во взрослой секции у нас тренируются четыре призёра чемпионата России и около семи призёров Кубка России. Плюс единственный командный Кубок России по джиу-джитсу, который проводился в 2019 году, выиграла как раз команда Псковской области», – рассказал Фёдор Шумейко.

Фото ПАИ. На фото старший тренер Псковской области по джиу-джитсу Фёдор Шумейко

«Молодёжь активно подключается. Раньше не было возможности осуществить преемственность поколений. В этом сезоне наши воспитанники от 15 до 16 лет активно включались в работу со старшей командой. В эти выходные наше юное дарование в 15 лет выиграла взрослый турнир в Санкт-Петербурге – это Анастасия Ребезова. По правилам так можно», – поделился спикер.

Напомним, что в августе этого года Анастасия Ребезова в нейтральном статусе выступала на первенстве мира по джиу-джитсу, которое прошло в Казахстане.

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