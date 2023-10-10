Жителей Опочецкого района приглашают на диспансеризацию

09:26, 10 октября 2023, ПАИ

Опочецкая межрайонная больница приглашает местных жителей пройти профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

По вопросам диспансеризации можно обращаться в кабинет № 21 поликлиники Опочецкой межрайонной больницы, а также по телефонам: (8 81138) 2-21-78, 2-20-03. При себе необходимо иметь паспорт и полис.

«Не откладывайте своё здоровье на потом! Пройдите диспансеризацию и заботьтесь о своём благополучии. Помните, что здоровье – это самое ценное, что у нас есть, и только мы сами можем заботиться о нём», – призвали граждан.

Бесплатное обследование в этом году проводится для граждан 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годов рождения и для всех, кто старше 40 лет. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию по номеру 122.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Ранее жителям Псковской области рассказали, что входит в бесплатный осмотр.