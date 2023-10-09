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Общество

Штормовой ветер в Пскове повредил более 30 автомобилей

Дежурные бригады и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия штормового ветра, который в минувшие выходные накрыл Псков и несколько муниципальных образований. Работа идёт в круглосуточном режиме, доложил глава Пскова Борис Елкин на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сегодня, 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и главы Пскова Бориса Елкина. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Борис Елкин сообщил, что в Пскове сильными порывами ветра повалено более 100 деревьев, повреждено более 30 автомобилей. Он также рассказал, что восстановительные работы не прекращаются до сих пор. Задействовано более 30 единиц техники.

Глава города заверил, что почти все поваленные деревья убраны с дорог и тротуаров. Но ещё пару дней будет вестись уборка порубочных остатков с общественных и дворовых территорий. Кроме того, энергетики заканчивают работы по восстановлению поврежденных от шквалистого ветра линий электропередачи.

Губернатор Псковской области поручил в максимально короткие сроки завершить комплекс работ по ликвидации последствий ураганного ветра. Особое внимание должно быть уделено поступившим обращениям от граждан.

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