В Псковской области около десяти человек в год нуждаются в донорстве костного мозга

15:22, 10 октября 2023, ПАИ

Порядка десяти человек в год нуждаются в донорстве костного мозга в Псковской области. Для этого в регистре доноров должно состоять порядка 100 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Актуальность донорства костного мозга в том, что его пересадка - это способ лечения онкогематологических заболеваний. Для того чтобы подобрать нужный вариант, нужно проанализировать более десяти тысяч человек», – отметила Надежда Рагозина.

Главный врач Станции переливания крови Псковской области Любовь Малыхина отметила, что в регионе недостаточное количество доноров для того, чтобы обеспечить эффективное лечение пациентов.

Врач рассказала, что Псков стал 41-м городом, где пройдёт акция.

«Когда акция завершится, это не значит, что мы перестанем привлекать людей в регистр», – отметила Любовь Малыхина.

Участником и организатором акции является бывший пациент Артём Алискеров, уточнила Любовь Малыхина.

«В 2019 году у него обнаружили заболевание, которое он всё-таки победил благодаря пересадке стволовых клеток, которые находятся в костном мозге. Он решил помочь остальным, чтобы регистр был достаточным для лечения. Завтра пройдёт марафонский забег. Он принимает участие, чтобы показать, что пересадка позволяет жить обычной жизнью», – отметила Любовь Малыхина.

Напомним, марафон донорства костного мозга пройдёт в Пскове 11 октября. Программу марафона можно увидеть здесь.