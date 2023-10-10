Кого может спасти донорство костного мозга, рассказала псковский врач

16:02, 10 октября 2023, ПАИ

Кто нуждается в донорстве костного мозга, рассказала врач-гематолог Псковской областной клинической больницы Снежана Сукманюк на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В нём нуждаются пациенты с острыми лейкозами и множественными миеломами», – отметила Снежана Сукманюк.

По её словам, страшного в донорстве костного мозга ничего нет. «Донору вводится препарат подкожно, который стимулирует выход стволовых клеток. У него берут кровь, потом берут стволовые клетки, а кровь затем возвращают обратно», – подчеркнула Снежана Сукманюк.

Врач-гематолог заверила, что процедура не имеет никаких последствий.

Напомним, что марафон донорства костного мозга пройдёт в Пскове в среду, 11 октября. Программу можно посмотреть по ссылке. Кроме того, 11 октября амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров проведет забег по городским достопримечательностям Пскова.