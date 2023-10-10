Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бежаницкий учитель в третий раз участвовала во Всероссийском форуме классных руководителей

Учитель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева в третий раз стала участницей Всероссийского форума классных руководителей (ФКР). Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Бежаницкий учитель в третий раз стала участницей Всероссийского форума классный руководителей. Фото здесь и далее: районная газета «Сельская новь»

«Для того чтобы приехать в столицу, классным руководителям со всей России необходимо было пройти конкурсный отбор среди более чем 60 000 заявок на участие. Открытие форума началось с поздравления официальных лиц и выступления Николая Баскова», – рассказала она.

Затем участников ждали панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, на которых обсуждались ключевые темы форума. Среди наиболее важных – любовь к чтению и истории, инклюзивное образование, воспитание искусством, работа с детскими коллективами, «Движение первых», ранняя профориентация, психологическое благополучие учителя, наставничество. По каждой из тем были представлены лучшие практики классного руководства.

«Самым ярким событием стало посещение концерта, посвящённого Дню учителя, в Государственном Кремлёвском дворце. Он начался с видеопоздравления президента. В зале собрались несколько тысяч учителей. Победители профессиональных педагогических конкурсов получили награды», – отметила Ольга Васильева.

Вечер закончился выступлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова вместе с девочкой из Луганска.

«Оказалось, что, когда Сергей Сергеевич был в Луганске, она принимала участие в концерте и поделилась с министром своей мечтой – выступить на сцене Кремлёвского дворца. Сергей Кравцов осуществил её мечту – вышел с ней на сцену и исполнил песню «С чего начинается Родина», – рассказала педагог.

Она добавила, что на протяжении трёх дней форума педагоги плодотворно работали на площадках в Гостином Дворе.

«Закрытие мероприятия было ярким и незабываемым, с участием Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Я счастлива, что смогла принять участие в этом замечательном масштабном мероприятии! На протяжении трёх лет я участвую в ФКР, с каждым годом форум превосходит себя и не перестаёт нас удивлять», – подчеркнула Ольга Васильева.

Напомним, что III Всероссийский форум классных руководителей проходил в Москве с 3 по 7 октября. В этом году в его работе участвовали 3 000 активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ. От Псковской области в форуме принимали участие более 20 наставников.

Ранее благодарственное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина получила учительница русского языка и литературы из Великих Лук, одна из 23 амбассадоров Форума классных руководителей России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 октября 2023

Кто может стать донором костного мозга, рассказали псковичам
10 октября 2023

Педагог из Опочки передала сувениры в музей Форума классных руководителей в Москве
10 октября 2023

Скончался хирург Великолукской межрайонной больницы Аннадурды Денлиев
10 октября 2023

Пункты акции «БумБатл» откроются в каждом муниципалитете Псковской области
10 октября 2023

Крупную утечку ликвидировали на водопроводе в Печорах
10 октября 2023

Бежаницкий учитель в третий раз участвовала во Всероссийском форуме классных руководителей
10 октября 2023

Кого может спасти донорство костного мозга, рассказала псковский врач
10 октября 2023

Псковская область готова принять финал премии Russian Event Awards

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...