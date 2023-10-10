Бежаницкий учитель в третий раз участвовала во Всероссийском форуме классных руководителей

16:14, 10 октября 2023, ПАИ

Учитель английского языка Бежаницкой средней школы Ольга Васильева в третий раз стала участницей Всероссийского форума классных руководителей (ФКР). Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

«Для того чтобы приехать в столицу, классным руководителям со всей России необходимо было пройти конкурсный отбор среди более чем 60 000 заявок на участие. Открытие форума началось с поздравления официальных лиц и выступления Николая Баскова», – рассказала она.

Затем участников ждали панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, на которых обсуждались ключевые темы форума. Среди наиболее важных – любовь к чтению и истории, инклюзивное образование, воспитание искусством, работа с детскими коллективами, «Движение первых», ранняя профориентация, психологическое благополучие учителя, наставничество. По каждой из тем были представлены лучшие практики классного руководства.

«Самым ярким событием стало посещение концерта, посвящённого Дню учителя, в Государственном Кремлёвском дворце. Он начался с видеопоздравления президента. В зале собрались несколько тысяч учителей. Победители профессиональных педагогических конкурсов получили награды», – отметила Ольга Васильева.

Вечер закончился выступлением министра просвещения РФ Сергея Кравцова вместе с девочкой из Луганска.

«Оказалось, что, когда Сергей Сергеевич был в Луганске, она принимала участие в концерте и поделилась с министром своей мечтой – выступить на сцене Кремлёвского дворца. Сергей Кравцов осуществил её мечту – вышел с ней на сцену и исполнил песню «С чего начинается Родина», – рассказала педагог.

Она добавила, что на протяжении трёх дней форума педагоги плодотворно работали на площадках в Гостином Дворе.

«Закрытие мероприятия было ярким и незабываемым, с участием Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Я счастлива, что смогла принять участие в этом замечательном масштабном мероприятии! На протяжении трёх лет я участвую в ФКР, с каждым годом форум превосходит себя и не перестаёт нас удивлять», – подчеркнула Ольга Васильева.

Напомним, что III Всероссийский форум классных руководителей проходил в Москве с 3 по 7 октября. В этом году в его работе участвовали 3 000 активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ. От Псковской области в форуме принимали участие более 20 наставников.

Ранее благодарственное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина получила учительница русского языка и литературы из Великих Лук, одна из 23 амбассадоров Форума классных руководителей России.