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Педагог из Опочки передала сувениры в музей Форума классных руководителей в Москве

Педагоги Центра образования Опочецкого района, школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, и специальной (коррекционной) школы-интерната приняли участие во Всероссийском форуме классных руководителей в Москве. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Педагоги из Опочки участвовали в форуме классный руководителей в Москве. Фото: районная газета «Красный маяк»

«Это были три чудесных дня, насыщенных мастер-классами, проектными мастерскими, марафонами, дискуссиями, выступлениями известных спикеров и общением с коллегами из разных регионов нашей необъятной страны. Невозможно передать словами весь этот вихрь событий, в котором я закружилась», – рассказала учительница иностранных языков из гимназии Виталина Петрова.

Педагог поделилась, что передала в музей Форума классных руководителей кружку, подставку для кружки и магнит с достопримечательностями Опочки.

«После форума для меня началась перезагрузка, в результате которой появились силы для того, чтобы продолжать профессионально и творчески развиваться. ФКР подарил мне замечательный праздник, море позитива и незабываемые эмоции!» – подчеркнула Виталина Петрова.

Напомним, что III Всероссийский форум классных руководителей проходил в Москве с 3 по 7 октября. В этом году в его работе участвовали 3 000 активистов школьного образования и кураторов групп СПО из 89 регионов РФ. От Псковской области в форуме принимали участие более 20 наставников.

Ранее благодарственное письмо президента Российской Федерации Владимира Путина получила учительница русского языка и литературы из Великих Лук, одна из 23 амбассадоров Форума классных руководителей России.

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