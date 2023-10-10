Инструктор по конному спорту из Пскова снялась в фильме «Казачок»

17:48, 10 октября 2023, ПАИ

Инструктор конного клуба «Возрождение», который находится в Писковичах, Алёна Камнева смогла сняться в многосерийном фильме «Казачок». Его съёмки проходили в Псковской области. Об этом рассказала руководитель клуба Ирина Поддуева (Черезова) в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Продюсеры фильма собирали коней, а наши девочки помогали с работой на площадке. Нашему тренеру Алёне Камневой даже удалось сняться в самом фильме: одна из актрис сломала руку, и Алёна заменила её в кадре и проскакала на лошади», – отметила Ирина Поддуева (Черезова).

Кроме того, на площадке работала ещё одна сотрудница клуба Мария Яковлева. Она, по словам руководителя, занималась на съёмочной площадке с лошадьми.

Напомним, в августе съёмочная группа фильма «Казачок» работала в Пскове. Кроме того, летом декорации к съёмкам многосерийного фильма начали строить и в кинодеревне в Новоржевском районе. Помимо этого, группа фильма работала в Изборске. Добавим, что продюсер проекта, актёр и телеведущий Сергей Светлаков рассказал о фильме в эксклюзивном интервью телеканалу «Первый Псковский».

Ранее сообщалось, что вывеску «Коньшеринг» повесили после съёмок кинокартины в здании конного клуба.