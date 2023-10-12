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Общество

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности 

В Псковской области энергетики работают в режиме повышенной готовности. На Северо-Западе прогнозируется новый шторм со шквалистым ветром и ливнями. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Циклон с сильным ветром вернётся в Псковскую область 11 октября. Фото: ПАИ

Отмечается также, что филиалы «Россети» также работают в режиме повышенной готовности в Республике Карелии, а в Новгородской области – в особом режиме.

Всего на смене работают 117 бригад, задействовано 123 единицы техники. В случае необходимости 236 дизельных генераторов общей мощностью 9,1 МВт обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Напомним, в минувшие выходные штормовой ветер накрыл Псков и несколько муниципальных образований.

Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня. 

Об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россети 8-800-220-0-220

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