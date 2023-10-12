Борис Елкин поздравил митрополита Тихона с назначением главой Крымской митрополии

11:58, 12 октября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил митрополита Тихона (Шевкунова) с назначением главой Крымской митрополии и поблагодарил его «за добрые дела, которые свершились на Псковской земле по его инициативе и при личном участии». Своё обращение к митрополиту он разместил в своем телеграм-канале.

«Искреннее спасибо за внимание к детям и их духовному развитию, за бережное отношение к истории и памятникам старины, за культурные и образовательные проекты, благодаря которым в Псков потянулись люди со всей России», - написал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что митрополит Тихон (Шевкунов) освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года.

Вместо него главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, викарий Новгородской епархии.