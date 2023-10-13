Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новые скамейки установят в центре Пскова

Новые скамейки и урны появятся в этом году на улице Пушкина в Пскове в рамках устройства ярмарочного пространства. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Новые скамейки установят в центре Пскова. Фото из проектной документации заказчика, носит иллюстративный характер

Согласно проектной документации, в парке установят 23 урны и 20 скамеек разных видов, выполненных в едином стиле. Основные материалы, из которых будут изготовлены объекты, – сталь и лиственница. Доставить парковую мебель на улицу Пушкина подрядчику необходимо в течение 35 дней с момента подписания контракта, крайний срок – 30 декабря 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта – 4,99 млн рублей. Деньги на закупку поступят из городского бюджета.

Напомним, ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Здесь планировалось сделать круглогодичную иллюминацию, часть которой будет имитировать звездное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом – другую. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможно благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные благодаря победе в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий, направленных на создание комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 октября 2023

Объекты газового комплекса в Псковской области подготовили к работе в осенне-зимний период
13 октября 2023

3,5 млн рублей заплатит житель Псковской области за незаконную вырубку леса
13 октября 2023

Псковичей предупредили о новой мошеннической схеме с лишением квартиры
13 октября 2023

Почти 60% псковичей верят в вечную любовь
13 октября 2023

Две зарядные станции для электромобилей появятся в Пскове
13 октября 2023

Новые скамейки установят в центре Пскова
12 октября 2023

Соревнования «Мой папа самый лучший!» прошли в детской спортивной школе в Новосокольниках
12 октября 2023

Псковичи могут поучаствовать во всероссийском флешмобе ко Дню отца

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...