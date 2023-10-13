Новые скамейки установят в центре Пскова

09:34, 13 октября 2023, ПАИ

Новые скамейки и урны появятся в этом году на улице Пушкина в Пскове в рамках устройства ярмарочного пространства. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

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Согласно проектной документации, в парке установят 23 урны и 20 скамеек разных видов, выполненных в едином стиле. Основные материалы, из которых будут изготовлены объекты, – сталь и лиственница. Доставить парковую мебель на улицу Пушкина подрядчику необходимо в течение 35 дней с момента подписания контракта, крайний срок – 30 декабря 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта – 4,99 млн рублей. Деньги на закупку поступят из городского бюджета.

Напомним, ранее в администрации города заявили о планах создать на улице Пушкина точку притяжения для жителей и гостей города. Здесь планировалось сделать круглогодичную иллюминацию, часть которой будет имитировать звездное небо. Зимой будут устанавливать одну подсветку, летом – другую. Улицу Пушкина оформят по примеру улицы Никольской в Москве. Обустройство центра города стало возможно благодаря победе во всероссийском конкурсе с проектом «Сердце Пскова».

На выделенные благодаря победе в конкурсе 130 млн рублей также планируется создание фотозон, пешеходных маршрутов, организация смотровой площадки, оснащение центра города малыми архитектурными формами и арт-объектами и много других мероприятий, направленных на создание комфортного пребывания жителей и туристов в Пскове.