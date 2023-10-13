Матчевая встреча по боксу «Забайкальский край vs Псковская область» состоялась в Великих Луках

20:49, 13 октября 2023, ПАИ

Матчевая встреча по боксу «Забайкальский край vs Псковская область» состоялась на площадке ринга спортивного комплекса «Стрелец» в Великих Луках сегодня, 13 октября. Об этом пишет Luki-News.

Cообщается, что от каждого региона участвует восемь пар. Торжественное открытие, представление спортсменов и несколько боёв уже состоялись сегодня.

Отметим, что матчевая встреча проходит в рамках турнира по боксу памяти тренера Евгения Клевцова, идейного вдохновителя великолукской школы бокса.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, который стал почётным гостем на 25-м региональном турнире по боксу памяти Е. А. Клевцова в Великих Луках, высоко оценил подготовку великолукских боксёров. Многократный чемпион мира по боксу, первый чемпион мира по боксу в тяжёлом весе среди профессионалов в истории России, депутат Госдумы Николай Валуев также прибыл в Великие Луки.