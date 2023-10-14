В Поганкиных палатах открылась выставка колоколов средневекового Пскова

16:53, 14 октября 2023, ПАИ

Выставка колоколов средневекового Пскова начала работу в Поганкиных палатах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Колокола и колокольный звон в течение многих веков были неотъемлемой частью жизни псковичей. В истории Пскова колокола сыграли особую роль. Вечевой колокол – символ псковской самостоятельности и независимости», – отметили в пресс-службе музея.

Псковский музей-заповедник обладает небольшой коллекцией колоколов, среди которых есть великолепные изделия псковского литья.

В составе коллекции два парных колокола мастера Логина Семёнова 1570 года, колокол 1614 года, отлитый мастерами Савой и Козмой, колокол мастера Афанасия Панкратьева 1603 года.

Исследования научных сотрудников Псковского государственного музея-заповедника М. И. Зуева и А. Б. Постникова дали возможность познакомиться с историей этих колоколов. Судьба псковских колоколов драматична, в ней отразилась более чем четырёхсотлетняя история Псковской земли.

Вновь открытая с 14 октября выставка псковских колоколов работает здании Поганкиных палат.

Ранее сообщалось, что выставка уникальных икон открылась в Псковском музее.