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Общество

В Поганкиных палатах открылась выставка колоколов средневекового Пскова

Выставка колоколов средневекового Пскова начала работу в Поганкиных палатах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Псковский музей-заповедник обладает небольшой коллекцией колоколов, среди которых великолепные изделия псковского литья. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Колокола и колокольный звон в течение многих веков были неотъемлемой частью жизни псковичей. В истории Пскова колокола сыграли особую роль. Вечевой колокол – символ псковской самостоятельности и независимости», – отметили в пресс-службе музея.

Псковский музей-заповедник обладает небольшой коллекцией колоколов, среди которых есть великолепные изделия псковского литья.

В составе коллекции два парных колокола мастера Логина Семёнова 1570 года, колокол 1614 года, отлитый мастерами Савой и Козмой, колокол мастера Афанасия Панкратьева 1603 года.

Исследования научных сотрудников Псковского государственного музея-заповедника М. И. Зуева и А. Б. Постникова дали возможность познакомиться с историей этих колоколов. Судьба псковских колоколов драматична, в ней отразилась более чем четырёхсотлетняя история Псковской земли.

Вновь открытая с 14 октября выставка псковских колоколов работает здании Поганкиных палат.

Ранее сообщалось, что выставка уникальных икон открылась в Псковском музее.

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Выставка уникальных икон открылась в Псковском музее

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