Профессора ПсковГУ наградили патриаршей грамотой

11:00, 16 октября 2023, ПАИ

Патриаршую грамоту получила заведующая кафедрой философии и теологии ПсковГУ, профессор Марина Манойлова. Почётный документ ей вручил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В грамоте отмечается вклад профессора ПсковГУ в развитие духовного просвещения и образования.

Добавим, кафедра теологии ПсковГУ была создана в 2013 году. Кафедру теологии на протяжении этих лет связывают тесные взаимоотношения с Псковской епархией. С начала основания кафедру курировал архимандрит Тихон (Секретарев). Вместе с ним в разное время преподавательскую деятельность вели представители митрополии: архимандрит Марк (Быстриков), протоиерей Роман Ледин, насельники Псково-Печерского монастыря Августин (Заярный) и Прохор (Андрейчук), протоиерей Евгений Найдин, протоиерей Александр Савельев, протоиерей Михаил Федоров, протоиерей Антоний Афанасьев, протоиерей Артемий Лутченко, иерей Константин Белый, иерей Сергий Тараканов.

Совместно с Псковской епархией выполняется госзадание Министерства науки и высшего образования РФ «Научно-образовательный центр духовно-нравственного воспитания ПсковГУ», в рамках которого проходят конференции, форумы, организуются поездки студентов по монастырям, издаются методические рекомендации по духовно-нравственному воспитанию. Преподаватели кафедры теологии также постоянно участвуют в реализации проектов Российского фонда фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда.

Напомним, митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии.