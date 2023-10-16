Псковский зритель стал чаще видеть профессиональный театр – Татьяна Ааб

11:32, 16 октября 2023, ПАИ

Профессиональный театр стал все чаще появляться на псковской сцене, заявила директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Раньше Псков не мог принимать крупные спектакли, так как не было специально подготовленных площадок. В федеральной программе «Большие гастроли» театр принимает участие второй год подряд. Так, в прошлом году псковичи принимали на своей сцене Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки, в этом – Архангельский театр кукол. Ранее в рамках программы «Больших гастролей» псковские артисты выступили в Архангельске, а сейчас архангельский театр выступает в Пскове.

«Сейчас, когда есть соответствующее осветительное и звуковое оборудование, когда театр в достаточной степени оснащён, мы понимаем, что соответствуем достаточно высоким требованиям и можем на своих площадках принимать гостей. Я считаю, что «Большие гастроли» очень важны, потому что театр должен выезжать на гастроли и должен показывать своё творчество другим людям», – подчеркнула Татьяна Ааб.

Она также отметила, что псковский зритель стал чаще видеть профессиональный театр.