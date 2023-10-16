Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ВИДЕО. В Пскове встречают нового главу Псковской митрополии

Торжественная встреча нового главы Псковской митрополии епископа Арсения проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове сегодня, 16 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В данный момент новый глава Псковской митрополии епископ Арсений проводит в соборе службу.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 октября 2023

Пресс-секретарь Псковского музея-заповедника Николай Полидовец покидает должность
16 октября 2023

Псковский зритель стал чаще видеть профессиональный театр – Татьяна Ааб
16 октября 2023

ВИДЕО. В Пскове встречают нового главу Псковской митрополии
16 октября 2023

Епископа Арсения встречают в Пскове
16 октября 2023

«Большие гастроли» театров кукол обсуждают в медиацентре ПАИ
16 октября 2023

Профессора ПсковГУ наградили патриаршей грамотой
16 октября 2023

Вера Баданина покинула пост председателя комитета по ветеринарии Псковской области
16 октября 2023

Схема движения автобусов изменится в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...