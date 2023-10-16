ВИДЕО. В Пскове встречают нового главу Псковской митрополии

11:29, 16 октября 2023, ПАИ

Торжественная встреча нового главы Псковской митрополии епископа Арсения проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе в Пскове сегодня, 16 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

В данный момент новый глава Псковской митрополии епископ Арсений проводит в соборе службу.

Напомним, что митрополит Тихон (Шевкунов), возглавлявший Псковскую митрополию с 2018 года, освобождён от поста главы Псковской митрополии и назначен главой Крымской митрополии. Епископ Арсений занял пост главы Псковской митрополии.