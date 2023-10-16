Кукольный спектакль о Фаине Раневской покажут в Пскове

14:13, 16 октября 2023, ПАИ

Три спектакля, в том числе «Любовь в почтовом ящике», о жизни актрисы русского театра Фаине Раневской покажут в Пскове в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Об этом сообщила заслуженная артистка России, артистка Архангельского театра кукол Нина Туманова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 октября.

«Спектакль написан по воспоминаниям о Фаине Раневской. И мне, как актрисе, очень важно, что моя актёрская и режиссёрская жизни соприкоснулись с теми постулатами, с теми главными идеями, которые звучат из уст великой актрисы. Когда Фаину Раневскую спросили, чего не хватает в театре, она ответила: «В театре пропал трепет». Перед выходом на сцену, при подготовке к спектаклю, во время репетиции, после репетиции. Вот этот трепет я хочу передать зрителям, которые идут в театр», – рассказала Нина Туманова.

Она также отметила, что на сцене псковского театра покажут сказку «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», а также кукольную драму по мотивам японских сказок «Журавлиные перья».

«В нём заложены традиции нашего театра. Однако все жизненные идеи, взгляды, установки – они везде общие: вера в добро, жадность, скупость, щедрость, взаимопонимание, открытость. Про всё это расскажет спектакль «Журавлиные перья»», – отметила Нина Туманова.