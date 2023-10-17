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Общество

Сергей Грахов: Акция «БумБатл» впервые проводится настолько широкомасштабно

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийской экологической акции «БумБатл» до 15 ноября. Об этом рассказал председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Жители Псковской области могут принять участие во Всероссийской экологической акции «БумБатл» до 15 ноября. Фото: ПАИ. На фото: Сергей Грахов

«Акцию затеяли с целью минимизировать вред, который мы так или иначе приносим нашей природе, нашей окружающей среде. Эта акция не впервые проводится, но она впервые проводится столь широкомасштабно», – подчеркнул он.

Также Сергей Грахов отметил, что за последние годы по нацпроекту «Экология» для Псковской области было приобретено порядка двух с половиной тысяч контейнеров для сбора пластика.

«Мы решили привлечь центры добровольчества – волонтёры в них будут принимать бумагу. Планируется открыть такие центры в каждом муниципалитете. Затем планируется проработать этот вопрос на уровне школ, детских садов, чтобы детям прививать чувство ответственности. Мы надеемся, что откликнется, как можно больше людей», – рассказал спикер.

Он добавил, что участие в акции «БумБатл» – это ещё один шаг на пути к правильному обращению с отходами, когда люди отправляют бумагу на вторичную переработку. Одна и та же вещь многократно может приносить пользу, считает председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области. Говоря об всероссийской акции, он отметил, что все регионы страны участвуют в конкурсе. Но главная цель – привить культурное отношение людей к обращению с мусорными отходами.

«Мы прекрасно понимаем, что это мероприятие сделано по принципу соревнования – какой регион соберёт больше бумаги. При этом, чтобы не сводить к условным показателям, мы не ставим показатели среди школ, предприятий – кто сколько отработает», – подчеркнул он.

Кроме того, Сергей Грахов отметил, что, если каждый житель Псковской области принесёт хотя бы по одному килограмму бумаги, то в масштабе региона выйдет около 600 тонн.

«И мы сможем понять, сколько деревьев можно спасти», – заключил он.

Ранее сообщалось, что пункты акции «БумБатл» откроются в каждом муниципалитете Псковской области.

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