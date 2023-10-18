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Общество

Цели проведения акции «БумБатл» назвал депутат Псковского облсобрания Андрей Козлов

Основные цели проведения Всероссийской экологической акции «БумБатл» назвал депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Основные цели проведения Всероссийской экологической акции «БумБатл» назвал депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Фото: ПАИ

По словам Андрея Козлова, во-первых, цель акции – привлечение внимания общества к вопросам экологии. Известно, что большая часть бумажных отходов является пригодной для использования в качестве вторичного сырья. Он отметил, что, сдавая на вторичную переработку макулатуру, псковичи тем самым спасают деревья – «лёгкие нашей планеты». Бумага может гнить месяцами, загрязняя окружающую среду, так как в процессе разложения выделяется метан. А вторичная переработка позволяет не только минимизировать эффект накопления мусора, но и позволит повторно использовать ресурс, уменьшая вред экологии.

Вторая цель акции – заложить культуру граждан к осознанному обращению с отходами.

«Если ещё привлечь внимание маленьких жителей к этому вопросу – это здорово и эффективно. Если дети будут знать, что они приносят пользу, заботясь об окружающей среде, и если есть некая система стимулирования, то это принесёт свои плоды», – отметил депутат.

По его словам, третья цель акции – объединение людей на благие цели. Он отметил, если большее количество участников разных возрастов будет вовлечено в акцию, то это укрепит традицию и привлечёт новых участников, а значит, принесёт пользу в будущем. В качестве примера он привёл сбор мусора и металлолома в СССР, когда взрослые и пионеры соревновались в установлении рекордных показателей по сбору сырья.

Ранее сообщалось, что пункты акции «БумБатл» откроются в каждом муниципалитете Псковской области.

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