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Общество

Мокрый снег ожидается в Псковской области 19 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре. 

Мокрый снег и дожди ожидаются в Псковской области 19 октября. Фото: ПАИ

Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днём с дождём.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы. 

Напомним, ранее стало известно, когда начнутся заморозки в Псковской области. И стоит ли сейчас менять зимние шины у авто. 

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