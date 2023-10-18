Мокрый снег ожидается в Псковской области 19 октября

11:23, 18 октября 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, днём с дождём.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от -3 до +2 градусов, днём – от 0 до +5 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

Напомним, ранее стало известно, когда начнутся заморозки в Псковской области. И стоит ли сейчас менять зимние шины у авто.