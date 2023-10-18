Всю листву в Пскове уберут к ноябрю

17:13, 18 октября 2023, ПАИ

Всю листву в Пскове уберут к ноябрю. Об этом сообщил заместитель главы администрации города – руководитель управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы убираем экономно, но так, чтобы везде было чисто», – пояснил Александр Грацкий, добавив, что и псковичи активно участвуют в осенних субботниках.

Он напомнил, что горожанам, которые на муниципальных контейнерных площадках выбрасывают ветки и листву и прочий запрещённый законодательством крупногабаритный или строительный мусор, грозят существенные штрафы в размере 10-15 тысяч рублей для физлиц и около 40-50 тысяч для юрлиц. Первые нарушители уже обнаружены благодаря проекту «Стоп-свалка».