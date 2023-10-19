Итоги дня, 19 октября 2023 года

18:49, 19 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 19 октября 2023 года.

Министр спорта России Олег Матыцин обратился к участникам первого российско-белорусского молодёжного конгресса по физической культуре и спорту «Вместе», который стартовал в ПсковГУ.

Более 120 предупреждений о несоответствии вывесок дизайн-коду вручили в Псковском районе.

Экс-председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов занял должность руководителя аппарата Псковского областного суда.

Снег выпал в Пскове, в Псковскую область приходят минусовые температуры.

Псковичи спасли совёнка от разгневанных чаек.