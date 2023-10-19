Итоги дня, 19 октября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 19 октября 2023 года.
Министр спорта России Олег Матыцин обратился к участникам первого российско-белорусского молодёжного конгресса по физической культуре и спорту «Вместе», который стартовал в ПсковГУ.
Более 120 предупреждений о несоответствии вывесок дизайн-коду вручили в Псковском районе.
Экс-председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов занял должность руководителя аппарата Псковского областного суда.
Снег выпал в Пскове, в Псковскую область приходят минусовые температуры.
Псковичи спасли совёнка от разгневанных чаек.
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19 октября 2023
Прослушивание чтецов в рамках конкурса «Чернильница» в Пскове пройдёт в конце октября