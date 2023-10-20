Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент. Главное

Десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили в Пскове. Животные были выброшены в канаву как в чёрных мешках, так и без них. Рядом также лежали пакеты с использованными шприцами. Что известно об этом чрезвычайном происшествии на данный момент.

Десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили в Псковском районе. Фото здесь и далее: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

  • Трупы животных обнаружили за Крестовским лесопарком 19 октября.
  • В комментариях к публикации в группе «Инцидент Псков» выдвинули версии, что животных могли выбросить сотрудники ветлечебницы или приюта: «Похоже, что какая-то ветклиника заключила договор на утиль биоотходов с недобросовестным утилизатором».
  • Полиция начала проверку по факту обнаружения трупов животных в Пскове. На данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося, а также разыскивают причастных лиц.
  • Прокуратура Псковской поставила это дело на контроль.
  • Происшествие прокомментировала руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова: «Это ненормально, это преступно, не по-человечески и аморально. Даже невозможно представить, что сейчас могут испытывать хозяева этих собак, отдавшие своих животных на кремацию».
  • Зоозащитник отметила, что такие ситуации уже происходили в Пскове ранее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 октября 2023

Что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент. Главное
20 октября 2023

В Псковской области задержали женщину, сушившую коноплю дегидратором
20 октября 2023

Пожарные ликвидировали возгорание автоподъёмника в Пыталовском районе
20 октября 2023

Женщина провела около часа в яме в центре Печор
20 октября 2023

Прокуратура взяла на контроль дело об обнаружении мертвых животных в Пскове
20 октября 2023

Полиция проводит проверку по факту обнаружения трупов животных в Пскове
19 октября 2023

В Ленинградской области арестовали пенсионера по подозрению в расчленении сына
19 октября 2023

Десятки тел в канаве: в Пскове нашли свалку мёртвых кошек и собак

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...