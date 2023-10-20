Что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент. Главное
Десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили в Пскове. Животные были выброшены в канаву как в чёрных мешках, так и без них. Рядом также лежали пакеты с использованными шприцами. Что известно об этом чрезвычайном происшествии на данный момент.
- Трупы животных обнаружили за Крестовским лесопарком 19 октября.
- В комментариях к публикации в группе «Инцидент Псков» выдвинули версии, что животных могли выбросить сотрудники ветлечебницы или приюта: «Похоже, что какая-то ветклиника заключила договор на утиль биоотходов с недобросовестным утилизатором».
- Полиция начала проверку по факту обнаружения трупов животных в Пскове. На данный момент устанавливают все обстоятельства случившегося, а также разыскивают причастных лиц.
- Прокуратура Псковской поставила это дело на контроль.
- Происшествие прокомментировала руководитель областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова: «Это ненормально, это преступно, не по-человечески и аморально. Даже невозможно представить, что сейчас могут испытывать хозяева этих собак, отдавшие своих животных на кремацию».
- Зоозащитник отметила, что такие ситуации уже происходили в Пскове ранее.
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