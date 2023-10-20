Что известно об обнаружении мёртвых животных в Пскове на данный момент. Главное

14:34, 20 октября 2023, ПАИ

Десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили в Пскове. Животные были выброшены в канаву как в чёрных мешках, так и без них. Рядом также лежали пакеты с использованными шприцами. Что известно об этом чрезвычайном происшествии на данный момент.