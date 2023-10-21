Алексей Немов пригласил псковских детей на свое спортивное шоу в Москву

13:42, 21 октября 2023, ПАИ

Прославленный гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов пригласил группу детей из Псковской области на свое спортивное шоу в Москву, которое пройдет сегодня, 21 октября.

Как сообщает корреспондент ПАИ, всего на шоу поехали 27 детей, группа уже находится в Москве. Все они занимаются спортом: хоккеем, художественной гимнастикой, плаванием. Их родители участвуют или участвовали в специальной военной операции.

Алексей Немов уже не первый раз приглашает псковских ребят на свои шоу в Москву, это уже стало традицией. Дети-спортсмены из Псковской области уже становились его гостями в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.

Театрализованное гимнастическое шоу «Легенды спорта» - это уникальный проект, объединяющий на одной арене несколько видов спорта: спортивную, художественную, воздушную и эстетическую гимнастику, акробатику, акробатический рок-н-ролл, прыжки на батуте и цирковое искусство.В постановках шоу задействовано около 350 участников, в числе которых Олимпийские чемпионы, Чемпионы мира и Европы.