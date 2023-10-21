О наступлении климатической зимы на Северо-Западе предупредили россиян в Гидрометцентре
На большей части европейской территории России температура в ноябре окажется в пределах климатической нормы, в Псковской области – немного выше климатической нормы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.
«В средней полосе именно в ноябре начинается климатическая зима – переход температуры через ноль к отрицательным значениям», – уточнила для «Российской газеты» заведующая лабораторией.
На европейской территории страны, кроме Поволжья и Коми, температура окажется в пределах климатической нормы, а в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях – немного выше климатической нормы.
При этом по ночам возможен небольшой мороз: от -3 до -8 градусов. Днём средняя дневная температура – около 0 градусов.
О наступлении климатической зимы на Северо-Западе предупредили россиян в Гидрометцентре
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