О наступлении климатической зимы на Северо-Западе предупредили россиян в Гидрометцентре

21:29, 21 октября 2023, ПАИ

На большей части европейской территории России температура в ноябре окажется в пределах климатической нормы, в Псковской области – немного выше климатической нормы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на комментарий заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной.

«В средней полосе именно в ноябре начинается климатическая зима – переход температуры через ноль к отрицательным значениям», – уточнила для «Российской газеты» заведующая лабораторией.

На европейской территории страны, кроме Поволжья и Коми, температура окажется в пределах климатической нормы, а в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях – немного выше климатической нормы.

При этом по ночам возможен небольшой мороз: от -3 до -8 градусов. Днём средняя дневная температура – около 0 градусов.