Почти семь тысяч человек прошли диспансеризацию в Островском и Пыталовском районах в этом году

18:15, 22 октября 2023, ПАИ

Более 6 800 человек прошли диспансеризацию в Островском и Пыталовском районах за прошедшие девять месяцев, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Из них на диспансерное наблюдение с первично выявленными заболеваниями взяли 650 человек.

В 9,5 % случаев выявлены заболевания, среди которых – сахарный диабет, болезни органов дыхания, злокачественные образования.

В комитете напомнили, что важно проходить диспансеризацию, поскольку она помогает выявить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать терапию, что позволяет предотвратить развитие серьёзных последствий.

Ранее сообщалось, что псковичей приглашают бесплатно проверить своё здоровье.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как записаться на диспансеризацию при помощи «Госуслуг».

Диспансеризация проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».