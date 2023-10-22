Опочецкие юнармейцы почтили память жителей сожжённых деревень

22:56, 22 октября 2023, ПАИ

К всероссийской акции, посвящённой Дню памяти жителей деревень, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками, присоединились курсанты ВПК «Беркут» Опочецкого района и их родители, сообщается в Telegram-канале «КСВО г. Псков Псковская область».



Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»



Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»



Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»



Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»



Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»



Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»











В аллее Славы юнармейцы провели митинг памяти и выложили из свечей символ праздника – летящего журавля, после чего зажгли их в память о погибших. После ребята возложили к могилам цветы и белых бумажных журавликов.

Память жителей сожжённых деревень, а также воинов-десантников 6-й роты и военнослужащих, погибших в различных военных конфликтах, почтили минутой молчания.

Ранее сообщалось, что в честь памятной даты к жителям Псковской области обратился губернатор региона Михаил Ведерников. Он отметил, что долг каждого – сохранять память о безвинных жертвах фашизма, о героях и защитниках Родины.