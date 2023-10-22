Опочецкие юнармейцы почтили память жителей сожжённых деревень
К всероссийской акции, посвящённой Дню памяти жителей деревень, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками, присоединились курсанты ВПК «Беркут» Опочецкого района и их родители, сообщается в Telegram-канале «КСВО г. Псков Псковская область».
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Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»
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Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»
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Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»
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Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»
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Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»
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Фото: Telegram-канал «КСВО г. Псков Псковская область»
В аллее Славы юнармейцы провели митинг памяти и выложили из свечей символ праздника – летящего журавля, после чего зажгли их в память о погибших. После ребята возложили к могилам цветы и белых бумажных журавликов.
Память жителей сожжённых деревень, а также воинов-десантников 6-й роты и военнослужащих, погибших в различных военных конфликтах, почтили минутой молчания.
Ранее сообщалось, что в честь памятной даты к жителям Псковской области обратился губернатор региона Михаил Ведерников. Он отметил, что долг каждого – сохранять память о безвинных жертвах фашизма, о героях и защитниках Родины.
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