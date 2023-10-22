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Михаил Ведерников – в День памяти жителей сожжённых деревень: Наш долг – сохранять память

В Псковской области 22 октября, в региональный День памяти жителей деревень, сожжённых немецко-фашистскими захватчиками, вспоминают жертв неоправданной агрессии против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, в том числе трагедии в деревне Ланева Гора Псковского района. К жителям Псковской области в этот день обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: газета «Псковская провинция»

Он подчеркнул, что на территории Псковщины за годы оккупации уничтожено более пяти тысяч деревень — всё это результат бесчинств нацистских преступников. Беда коснулась каждого района области, жертвами фашистов становились младенцы, дети, женщины и старики.

«В деревнях Санники и Малиновка Великолукского района было замучено и сожжено 385 человек, в деревне Замошье Плюсского района – 107 человек, в том числе 40 детей, в деревне Сеглицы 33 человека сожжены заживо, 25 детей утоплены в колодце. Этот скорбный список можно продолжать очень долго», – обратил особое внимание губернатор.

Многие деревни не были восстановлены, на месте некоторых из них установлены памятники и обелиски. Всё это для новых поколений, кто должен знать о том, что когда-то здесь кипела жизнь, прерванная фашистскими захватчиками.

«Более 70 тысяч мирных жителей Псковской области погибли, так и не увидев Победы. Мы не имеем права забыть те горе и нечеловеческие испытания, через которые прошли наши деды и прадеды. Наш долг – сохранять память о безвинных жертвах фашизма, о героях и защитниках нашей Родины. Вечная память и слава всем погибшим в годы Великой Отечественной войны!» – отметил Михаил Ведерников.

В муниципальных образованиях Псковской области организованы и запланированы десятки мероприятий, приуроченных к памятной дате. Так, накануне состоялся слёт юнармейских отрядов Псковского района – участники молодёжного движения почтили память жертв трагедии в Ланевой Горе. В продолжение прошла церемония вступления школьников в ряды Юнармии, организована работа интерактивных площадок, состоялась патриотическая концертная программа.

Библиотеки и учреждения культуры организовали тематические встречи, а также книжные выставки. В частности, Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова проводит на своём сайте представление краеведческой литературы, до 31 октября в Пушкиногорской центральной районной библиотеке проходит выставка «И помнить страшно, и забыть нельзя». Специалисты культурно-досугового комплекса Новосокольнического района по 27 октября проводят цикл книжно-иллюстративных выставок «Всенародная боль и память».

В Борковском клубе-библиотеке Великолукского района расскажут о трагедии, произошедшей в деревне Хмелище, все желающие смогут возложить цветы к мемориалу в память о жертвах: от рук фашистов погибло 29 человек, в том числе 10 детей.

В понедельник, 23 октября, в ряде образовательных учреждений занятие из цикла «Разговоры о важном» будет посвящено теме «Памяти Красухи посвящается».

Отметим, что 22 октября 1943 года карательный отряд 37-го эстонского полицейского батальона во главе с майором Кургом уничтожил деревню Ланева Гора Псковского района вместе с жителями. Таким образом, фашисты мстили псковичам за атакованную партизанами автоколонну полицейского батальона. Было расстреляно около 60 мирных граждан, в основном женщины и дети.

Региональная памятная дата установлена в 2022 году по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Также в Пскове открыт Музей оккупации Псковской области в 1941–1944 годах. Он располагается на цокольном этаже дома № 3 на улице Ленина, где в годы Великой Отечественной войны размещались карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД» и следственная тюрьма. Экспозиция рассказывает о тех зверствах, которые устраивали немецко-фашистские захватчики на территории Псковщины.

При поддержке правительства Псковской области в регионе была организована акция «Сожжённые, но не забытые» – представители поисковых отрядов получили возможность изучить архивные документы, чтобы установить местоположение сожжённых фашистами деревень.

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