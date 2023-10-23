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Происшествия

Полиция продолжает проверку по делу о найденных трупах животных в Пскове

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование дела о десятке трупов кошек и собак в чёрных мешках, которые были обнаружены на территории Крестовского лесопарка в Пскове. Что известно на данный момент, в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Дарья Чистякова.

Десяток трупов кошек и собак в чёрных мешках обнаружили в Псковском районе. Фото здесь и далее: группа «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте»

«Проверка продолжается. В рамках нее опрошены владельцы животных, опознавшие своих питомцев по размещённым фото. А также сотрудники клиники, куда собак приносили для осуществления процедуры кремации», – отметила Дарья Чистякова. Установлено, что у клиники есть действующий договор об оказании услуг кремации с подрядной организацией.

Напомним, останки животных были выброшены в канаву близ деревни Пожнище Псковского района Псковской области. Рядом с телами животных обнаружены пакеты с использованными шприцами. Появились сообщения, что псковичи, сдававшие умерших животных для кремации в одну из ветклиник Пскова, начали узнавать животных на фото. Ранее сообщалось, что прокуратура Псковской области поставила проведение проверки на контроль

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