Провалившуюся в канализационный люк собаку спасли в Великих Луках
Пожарные спасли собаку, которая провалилась в канализационный люк в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Сегодня, 23 октября, сотрудники пятой пожарно-спасательной части во время отработки навыков тушения пожара услышали жалобные призывы пса, которые раздавились из открытого канализационного люка.
При помощи верёвочной обвязки спасатели осторожно вытащили животное из люка и отпустили на свободу.
«Нам важна каждая жизнь!» – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что псковичи спасли совёнка от разгневанных чаек. Кроме того, псковские полицейские спасли жизнь умирающей собаке.
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