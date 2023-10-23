Провалившуюся в канализационный люк собаку спасли в Великих Луках

15:49, 23 октября 2023, ПАИ

Пожарные спасли собаку, которая провалилась в канализационный люк в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сегодня, 23 октября, сотрудники пятой пожарно-спасательной части во время отработки навыков тушения пожара услышали жалобные призывы пса, которые раздавились из открытого канализационного люка.

При помощи верёвочной обвязки спасатели осторожно вытащили животное из люка и отпустили на свободу.

«Нам важна каждая жизнь!» – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что псковичи спасли совёнка от разгневанных чаек. Кроме того, псковские полицейские спасли жизнь умирающей собаке.