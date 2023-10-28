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В Пскове закрыли резонансное дело о посуточной сдаче квартиры

Резонансное «дело Бахиревых» о сдаче квартиры посуточно закрыли в Пскове. Заседание, в ходе которого судья вынесла решение о прекращении производства по делу о посуточной сдаче квартиры, прошло в Псковском городском суде сегодня, 27 октября, пишет «АиФ-Псков».

В Пскове закрыли резонансное дело о посуточной сдаче квартиры. Фото: ПАИ

Во время заседания адвокат истца сообщила, что тот отзывает свой иск к Бахиревым. Она пояснила, что истец признал, что его права больше не нарушаются, а супруги за три года изменили своё поведение, перестав сдавать квартиру посуточно.

Соседка Бахиревых, выступившая третьим лицом, поддержала заявление об отказе от иска. Она сказала, что произошедшее сделало соседей более сплочёнными, активными, инициативными, и они готовы защищать свои права.

Напомним, Ольга и Павел Бахиревы сдавали квартиру в центре Пскова преимущественно семьям с детьми, отказывали молодёжи младше 21 года, прописали в правилах запрет на курение и шум вечерами. При этом заключали договоры найма, исправно платили налоги. Однако соседи в 2020 году подали на них в суд, требуя запретить эту деятельность.

Суд постановил, что Бахиревы оказывают гостиничные услуги, что запрещено в многоквартирных домах. Супруги оспорили это решение, за два с лишним года их дело прошло рассмотрение во всех инстанциях. Наконец, в марте 2023 года Конституционный суд РФ указал, что собственник жилья вправе сдавать его не более чем на пять лет, а минимальный срок договора найма законодательством не установлен. Но главное – что каждый такой случай надо рассматривать индивидуально, исходя из степени нарушения спокойного быта жильцов и интенсивности пользования общим имуществом.

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