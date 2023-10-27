На тайное голосование по определению главы Невельского муниципального округа рекомендовано две кандидатуры
Заседание конкурсной комиссии по определению главы Невельского муниципального округа прошло в Невеле. Об этом сообщает газета «Невельский вестник».
На участие в конкурсе были поданы два заявления: от действующего главы Олега Майорова и от главы Туричинской волости Зинаиды Лялиной.
Члены комиссии изучили представленные документы, а также провели индивидуальные собеседования с каждым участником конкурса, в ходе которых оценивались их профессиональные знания и навыки.
В результате оба претендента прошли конкурсный отбор. Их кандидатуры рекомендованы для тайного голосования на сессии Невельского окружного Собрания депутатов.
Напомним, что в Псковской области создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. Псковичам объяснили, каким определением пользоваться: район или округ.
На тайное голосование по определению главы Невельского муниципального округа рекомендовано две кандидатуры