Итоги дня. 27 октября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 27 октября.
Парк Героев в честь военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни, создадут в Пскове по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Главой Пыталовского муниципального округа избрана Вера Кондратьева, главой Новоржевского муниципального округа – Вера Трифонова. Решение было принято депутатами округов по итогам тайного голосования.
С начала года в Псковскую область из Латвии переехало почти 200 соотечественников.
Великолучанка Юлия Жукевич завоевала титул второй вице-миссис Европы.
Преподаватели из Эфиопии будут обучаться в ПсковГУ.
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27 октября 2023
Режим работы псковской Госавтоинспекции изменится в связи с предстоящими праздниками