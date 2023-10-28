Итоги дня. 27 октября 2023 года

19:04, 27 октября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 27 октября.

Парк Героев в честь военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни, создадут в Пскове по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Главой Пыталовского муниципального округа избрана Вера Кондратьева, главой Новоржевского муниципального округа – Вера Трифонова. Решение было принято депутатами округов по итогам тайного голосования.

С начала года в Псковскую область из Латвии переехало почти 200 соотечественников.

Великолучанка Юлия Жукевич завоевала титул второй вице-миссис Европы.

Преподаватели из Эфиопии будут обучаться в ПсковГУ.