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Куда спряталась осенняя щука и как лебеди готовятся к перелёту на юг

Нечасты хорошие уловы в октябре у рыболовов-любителей. Давно такой ветреной осени не было. Многочисленные стаи лебедей усердно тренируются к отлёту на юг, но их готовность далеко не у всех одинаковая.

Осенний натюрморт. Фото здесь и далее из личного архива автора

Где ты, щучья осень?

Щучья рыбалка в октябре не очень складывается. Уже и первый снег выпал, а активный жор так и не наступил, не встретились мы пока и с настоящей крупной осенней хищницей. Не в последнюю очередь тому причиной очень ветреная погода – даже на лесных озёрах не всегда удавалось порыбачить, не говоря уже о просторах наших больших водоёмов. Из-за непогоды не состоялось и наше традиционное ежегодное октябрьское закрытие палаточного сезона (рыбалки с ночлегом).

Тем не менее во второй половине октября я трижды всё же побывал на щучьей рыбалке, но каждый раз без особого успеха. Один раз, а это было 16 октября, я вновь рыбачил на лесном озере, о котором уже рассказывал нашим читателям. За шесть часов, проведённых на воде, две поклёвки и две пойманные килограммовые щуки. Вот и весь мой улов. Через три дня попытался укрыться от ветра уже на другом живописнейшем лесном щучьем озере. Здесь и вовсе я оказался без улова – было лишь две невнятные поклёвки за весь день. Пожалуй, это была моя худшая рыбалка за последние пять лет. И у товарищей почти такие же результаты.  И лишь 23 октября в Раскопельском заливе в один из редких тихих (относительно) дней щучья рыбалка оказалась более-менее удачной. Клевало часто, но попадалось очень много мелкой щуки. Из примерно двадцати пойманных разбойниц домой с нами уехало лишь пять штук около килограммового размера. Правда, такой клёв почему-то оказался только в нашей с товарищем лодке.

Есть в Раскопельском заливе хорошая щука. Вот только туда погода не пускает

У других рыболовов из нашей компании улов в этот день выдался очень даже неплохим: у Виктора Александровича две щуки весом более двух килограммов каждая, а Сергею Николаевичу и вовсе «улыбнулась» почти трёхкилограммовая (2850 г) острозубая красавица. Помимо этих отменных рыбин, в их уловах были и другие хищницы, размером поменьше. Щука в Раскопельском заливе имеется, но непогода рыболовов туда пускать никак не хочет. Уже второй день снег идёт, но мы не теряем надежды на так ещё и не проявивший себя осенний жор щуки. И прогноз погоды пока на стороне рыболовов.

Гуси-лебеди. Первый самостоятельный полёт

Подготовка к перелёту на юг – дело серьёзное

Не клюёт, но на воде мне никогда скучно не бывает. Тем более что в один из дней мне посчастливилось наблюдать за первыми самостоятельными полётами молодых лебедей. Очень интересное зрелище. Сколько раз в сентябре и в октябре я здесь бывал, но серые гуси взлетать ещё и не пытались, лишь плавали из угла в угол под присмотром хотя бы одного из родителей. А сегодня у них был очень ответственный день – первый самостоятельный полёт. Такой вывод я сделал из случайной встречи с одной дружной лебединой семьёй.

Сами молодые лебеди на старт вышли в это утро или их вынудили родители – я этих тонкостей из жизни пернатых, естественно, выяснить не смог. Но, похоже, что их всё же вывели на «взлётную полосу» принудительно. Потому как серая в прямом смысле слова молодёжь впятером была выстроена на одной стартовой линии, а по краям заняли место белоснежные родители. И, как положено по законам аэродинамики, выстроились все против ветра в самом начале озера. Уж по какой команде, по какому сигналу (человеческому глазу и уху он был недоступен), но разбег по воде все пятеро начали одновременно, сорвались с места, словно по сигналу стартового пистолета. Вся молодая эскадрилья громко зашлёпала по воде и лапами, и крыльями. По прямой разогнаться не у всех получилось: вероятно, в процессе разбега они стали мешать друг другу. Пара лебедей с правого фланга отклонилась от правильного курса ещё при разбеге, и именно это, наверное, помешало им взлететь, и они с ещё большим шумом неуклюже плюхнулись в воду почти сразу. Ну, может, метров двадцать и пролетели. А трое довольно резво разогнались и уверенно взлетели. Но двое, преодолев около сотни метров, словно чего-то испугавшись, качаясь с боку на бок, тоже неуклюже приводнились, подняв кучу брызг. И лишь один из пятерых и взлетел выше всех и летел уверенно, перелетел через всё километровое озерцо с края на край. Родители в это время наблюдали и, наверное, тихонько радовались успехам своего потомства. Они и не взлетали, и никуда не уплывали, так и оставались на месте старта. А молодёжь вплавь, кто потихоньку, кто побыстрее, через непродолжительное время вся вернулась на исходную позицию. Собравшись, семейство скрылось в камышах и не появлялось более часа. Вероятно, и разбор полётов проводился, и лётный завтрак.

Третья попытка – полёт нормальный

А потом я опять их увидел на прежней стартовой позиции, всех семерых и в том же порядке: родители – по краям, юные серые летуны – в середине шеренги. Вторая попытка оказалась более успешной. Уже три молодых «лётчика» успешно добрались по воздуху до противоположного края озера. И двое других тоже смогли улучшить свои предыдущие результаты, пролетев метров триста-четыреста. То ли силёнок у них не хватало, то ли умения и ловкости, но летели они очень низко и неуверенно, то и дело заваливаясь то на один бок, то на другой и в итоге разлетелись в разные стороны, далеко отклонившись от прямой. И опять все вплавь вернулись к родителям.

И в третий раз я их увидел. И откровенно порадовался за них. Все пятеро преодолели всю длину озера, а самый ловкий и, наверное, самый сильный из них даже развернулся и, замкнув круг, долетел к месту старта и приводнился точнёхонько возле родителей.

Были ли ещё в этот день учебные полёты у этой красивой эскадрильи, я не знаю, так как в три часа дня мы уехали. Но этот день первых самостоятельных полётов, думаю, принёс огромное удовлетворение и молодым «лётчикам», и родителям-инструкторам. 

Пора на юг, но не все готовы

Очень высоко в этот день лебеди забирались в небо. Мой телефон до них едва доставал

А ещё через неделю, находясь уже в Раскопельском заливе Чудского озера, я наблюдал две абсолютно другие картины с лебедями в главной роли. Погода была тихая, солнечная, и в голубом осеннем небе весь день были видны и слышны лебеди. Много их было в этот день, несколько стай можно было видеть одновременно. И хотя летели они довольно высоко, но было отчётливо видно, что это тоже учебные полёты: привычный клин не складывался, то и дело рассыпался в бесформенную стаю или сбивался лишь в одну косую линию. Часть молодняка постоянно отставала от строгого строя и раз за разом предпринимала серьёзные усилия, чтобы вернуться в «боевые порядки». Осень заканчивается, неотвратимо приближается пора, когда надо будет отправляться в дальний путь на юг. А для этого молодому лебедю мало стать на крыло – надо ещё обязательно освоить и технику стайного перелёта. Вот этим они сейчас усердно и занимаются. Это  первое наблюдение.

А вторая картинка была менее радостная. Если большинство из лебединого племени уже высоко и далеко летает, то здесь же в заливе встретилась лебединая семья с четырьмя ещё совсем небольшими серыми лебедятами. Если те, неделю назад летавшие над  лесным озером, о которых я рассказал выше, были размером почти вровень с родителями и издалека различались лишь по окраске перьев (родители – белоснежные, молодёжь – светло-серые), то эти, раскопельские, были намного меньше взрослых лебедей. Притом настолько меньше, что очень мне за них тревожно стало: когда же вы успеете подрасти, ведь времени совсем немного для этого осталось. А ведь за оставшийся максимум месяц надо и сил набраться, и летать научиться. Что-то запоздали в этом году с брачными играми ваши мама и папа. Я почти каждый год на зимних рыбалках встречаю по каким-то причинам не улетевших лебедей.

  • Что бы лебедям перезимовать на псковских водоёмах им обязательно нужна открытая вода.
    Фото: Николай Бесклевный
  • Что бы лебедям перезимовать на псковских водоёмах им обязательно нужна открытая вода.
    Фото: Николай Бесклевный

О лебединой верности легенды и песни слагают. И не без оснований. Орнитологи утверждают, что если в семье лебедей кто-то заболел или получил травму, не позволившую улететь на юг, и если это молодой лебедь, то родители остаются с ним до выздоровления или гибели. Если же в таком положении оказывается один из взрослых особей, то и вторая лебединая половина никуда не улетает. Лебедям, остающимся в зиму на наших водоёмах, очень тяжело приходится, и главным условием для выживания становится наличие открытой воды. Но будем надеяться, что у этой раскопельской лебединой семьи всё будет хорошо.

Николай Бесклёвный
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