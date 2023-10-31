Команда Псковской области завоевала четыре медали на международном турнире по кикбоксингу

11:21, 31 октября 2023, ПАИ

Команда Псковской области взяла четыре медали на чемпионате стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по кикбоксингу, который прошёл с 25 по 29 октября в Раменском в Московской области. Об этом сообщается на личной странице старшего тренера национальной команды России по кикбоксингу Александра Лоско в соцсети «ВКонтакте».

По результатам соревнований золотые медали завоевали Данил Герасимов, Денис Стволов и Анастасия Федюкова. Также бронзовой награды удостоился Иван Иванов.

Напомним, что в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Ирана, Италии, Индии, Китая, Киргизии, Молдавии и 60 регионов России.

Состязания проходили в дисциплинах фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

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