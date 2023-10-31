Жители Палкинского района собрали гуманитарную помощь для участников СВО

14:41, 31 октября 2023, ПАИ

Жители Палкинского района приняли участие в сборе гуманитарной помощи для псковских солдат, участвующих в СВО. Об этом пишет Telegram-канал «Доброволец Псковской области».

В Ресурсный центр добровольчества Псковской области передали консервы, сладости, чай, крупы и питание быстрого приготовления, а также автомобильные покрышки.

Необходимые для защитников вещи были собраны благодаря простым людям, а также при поддержке Новоржевского райпо. В скором времени все посылки отправятся в зону СВО.

Напомним, что ранее школьники из Пустошкинского района изготовили блиндажные свечи для военнослужащих. А жители Новоржевского района передали для солдат продукты питания – консервы, сладости, чай, крупы.