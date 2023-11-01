Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 400 млн рублей направили псковские аграрии на приобретение спецтехники с начала года

Более 400 млн рублей направили аграрии Псковской области на приобретение спецтехники в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Более 400 млн рублей направили псковские аграрии на приобретение спецтехники. Фото: ПАИ

К концу октября текущего года сельскохозяйственные производители региона приобрели почти 90 единиц специализированной техники и оборудования. Общая сумма приобретенного составила более 400 млн рублей – это собственные средства предприятий, а также льготные кредиты и лизинг.

Всего было закуплено 35 тракторов, четыре кормоуборочных комбайна и 49 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

С 2020 по 2022 год сельхозпроизводители приобрели почти 500 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 1,8 млрд рублей: 220 тракторов, 36 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов и прочую сельскохозяйственную технику и оборудование.

Ранее председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, что в этом году в регионе намолотили 127 тысяч тонн зерна, собрали 40 тысяч тонн картофеля, выполнив и перевыполнив все целевые показатели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 ноября 2023

В Псковской области 17 микрофинансовых организаций привлекли к ответственности за нарушение работы с должниками
01 ноября 2023

Псковские школьники присоединились к акции «Я – россиянин»

01 ноября 2023

Новый врач начал работать в Псковской инфекционной больнице 
01 ноября 2023

Около 200 миллионов рублей алиментов взыскали в Псковской области с начала года
01 ноября 2023

Два новых автобуса для туристов прибыли в Псковскую область
01 ноября 2023

До +7 градусов ожидается в Псковской области 2 ноября
01 ноября 2023

7 ноября в Псковском музее-заповеднике будет выходным
01 ноября 2023

Последний рейс совершат пассажирские катера в Псковском озере 6 ноября

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...