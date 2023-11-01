Более 400 млн рублей направили псковские аграрии на приобретение спецтехники с начала года

09:58, 01 ноября 2023, ПАИ

Более 400 млн рублей направили аграрии Псковской области на приобретение спецтехники в 2023 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

К концу октября текущего года сельскохозяйственные производители региона приобрели почти 90 единиц специализированной техники и оборудования. Общая сумма приобретенного составила более 400 млн рублей – это собственные средства предприятий, а также льготные кредиты и лизинг.

Всего было закуплено 35 тракторов, четыре кормоуборочных комбайна и 49 единиц прочей сельскохозяйственной техники и оборудования.

С 2020 по 2022 год сельхозпроизводители приобрели почти 500 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 1,8 млрд рублей: 220 тракторов, 36 зерноуборочных комбайнов, 12 кормоуборочных комбайнов и прочую сельскохозяйственную технику и оборудование.

Ранее председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал, что в этом году в регионе намолотили 127 тысяч тонн зерна, собрали 40 тысяч тонн картофеля, выполнив и перевыполнив все целевые показатели.