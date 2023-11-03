Арт-объекты в стиле ассамбляжа представят на стенде Псковской области на ВДНХ

13:11, 01 ноября 2023, ПАИ

Выставка арт-объектов «Стражи Пскова» откроется на стенде Псковской области в Москве на ВДНХ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Гости выставки «Россия» познакомятся с работами живописца, театрального художника, художника-оформителя и декоратора Александра Николаева.

Член Творческого союза художников России Александр Николаев конструирует персонажей параллельной концептуальной истории древнего Пскова, используя для этого природные материалы и фрагменты бытовых предметов, в буквальном смысле найденные на Псковской земле.

Все работы выполнены в технике ассамбляжа, но, как правило, включают и живописные элементы. Возникающие на поверхности доски образы художник наделяет индивидуальными характерами.

Кроме того, на стенде Псковской области будет представлена копия меча князя Довмонта.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд. Также посетители стенда Псковской области смогут совершить виртуальную прогулку по региону.