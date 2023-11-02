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Псковский губернатор встретился с призёрами чемпионата «Абилимпикс»

Чествование призёров национального чемпионата «Абилимпикс 2023» состоялось в правительстве Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор встретился с призёрами чемпионата «Абилимпикс». Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников, обращаясь к школьникам и наставникам, поздравил их с достойными результатами: «Псковская область вами гордится. Наставников благодарю за то, что провели такую большую работу со своими подопечными».

В неформальной обстановке призеры «Абилимпикса» – Илья Макаров и Антон Паклин – рассказали об испытаниях, которые их ждали на конкурсной площадке в Москве. Илья Макаров – в тройке лучших по компетенции «Медицинский и социальный уход». Он показал свои навыки по уходу за пациентом после острого нарушения мозгового кровообращения – такова была легенда соревнований. Школьник изучил оснащение на площадке, померил пациенту давление, температуру, оказал первую помощь при обмороке, научил пользоваться глюкометром, дал другие рекомендации и заполнил документы.

«На конкурсе все по-взрослому. Очень сложный практический модуль, – добавила наставник Ильи Макарова, заведующая отделением в Псковском медколледже Ольга Алексеева. – До этого года мы работали с конкурсантами в категории «студенты», в этом году в первый раз готовили школьников, и первый блин оказался не комом».

Михаил Ведерников выразил уверенность, что все полученные навыки пригодятся ребятам в жизни, и поинтересовался, кем они хотят стать после окончания обучения.

«Фельдшером», – ответил Илья Макаров и добавил, что до конкурса мечтал о профессии электрика. «Фельдшеры в Псковской области нужны. На региональном уровне по этому направлению у нас действует целый ряд мер поддержки от профильных классов до уже состоявшихся специалистов, – сказал губернатор. – Можно пройти обучение по тактической медицине в центре «Воин». Это сложно, но очень интересно и полезно».

А Антон Паклин участвовал в компетенции «Кирпичная кладка». На чемпионате он сложил забор с двумя башнями. Учитель Опочецкой специальной школы-интерната и его наставник Игорь Алексеев рассказал, что в ходе соревнований пришлось поволноваться за подопечного. «Кирпичная кладка» – новая компетенция для региона.

«Чтобы передать знания, пришлось и самому подучиться. Антон успешно прошел отборочные испытания. А на национальном чемпионате разволновался и цокольный ряд начал выкладывать не из того кирпича. Это прибавило мне седых волос. Но Антон вовремя исправился и успешно завершил испытание. Выступление точно можно назвать успешным», – сказал Игорь Алексеев.

После чаепития Михаил Ведерников вручил наставникам благодарственные письма правительства области, а ребятам – памятные подарки. «Наставники дали вам навыки и умения, которые могут пригодиться в обычной жизни. Я желаю вам удачи и дальнейших успехов», – сказал Михаил Ведерников.

В заключение глава региона дал поручение врио председателя комитета по образованию Андрею Ермакову разработать меры поддержки для призеров национального чемпионата «Абилимпикс», чтобы стимулировать ребят к профессиональному развитию и получению практических компетенций.

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