Псковский музей-заповедник подготовил вопросы для этнографического диктанта
Псковский музей-заповедник подготовил вопросы для Большого этнографического диктанта. Об этом сообщила учёный секретарь Псковского музея-заповедника Татьяна Огинская на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
С 3 по 8 ноября пройдёт Международная акция «Большой этнографический диктант». Задания диктанта оформлены в виде теста, который состоит из 30 вопросов. Общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, – 20 вопросов. Региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации, – ещё десять вопросов.
В этом году часть вопросов диктанта подготовили научные сотрудники Псковского музея-заповедника, а вторую – сотрудники ПсковГУ. «Это будут вопросы, которые затрагивают разнообразные аспекты и интересные нюансы этнографической составляющей Псковской земли», – отметила она.
Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» приурочена ко Дню народного единства и пройдет во всех субъектах Российской Федерации с 3 по 8 ноября.
Для участия в проекте в онлайн-формате необходимо зайти на официальный сайт, заполнить контактные данные и ответить на 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих на территории Российской Федерации.
Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу в электронном виде.
Ранее сообщалось, что офлайн-площадка этнографического диктанта будет работать в Псковской областной библиотеке.
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