Псковичам дали совет по прохождению этнографического диктанта

17:54, 02 ноября 2023, ПАИ

Совет по прохождению Большого этнографического диктанта дала псковичам активистка Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Елена Вариксоо на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Не нужно готовиться к этнографическому диктанту. Наоборот хорошо, что ты не всё знаешь и потом можешь познакомиться с чем-то новым», – отметила она.

Елена Вариксоо также заметила разницу между очным и онлайн-прохождением этнографического диктанта. По её словам, на онлайн-тестировании всегда приходится бороться с желанием что-то подсмотреть в интернете.

Заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный добавил, что Большой этнографический диктант – это некий процесс обучения.

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» приурочена ко Дню народного единства и пройдет во всех субъектах Российской Федерации с 3 по 8 ноября.

Для участия в проекте в онлайн-формате необходимо зайти на официальный сайт, заполнить контактные данные и ответить на 30 вопросов о культуре, традициях, языках народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Задания диктанта оформлены в виде теста. Общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников, – 20 вопросов. Региональная часть, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации, – ещё десять вопросов.

Время прохождения диктанта – 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу в электронном виде.

Ранее сообщалось, что офлайн-площадка этнографического диктанта будет работать в Псковской областной библиотеке.