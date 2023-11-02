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Три футболиста из Псковской области попали в сборную сезона ЮФЛ

Два футболиста спортшколы «Экспресс» и один игрок ФК «Псков» попали в сборную сезона юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) 2023 года. Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Три футболиста из Псковской области попали в сборную сезона ЮФЛ. Фото: Андрей Лупанов и Елена Костюкович

В символической сборной сезона ЮФЛ среди футболистов 2008 года рождения место вратаря занял футболист «Пскова» Игнат Зимин. Согласно статистике, представленной на сайте ЮФЛ, вратарь «Пскова» провёл 20 матчей, в которых пропустил 23 мяча.

Напомним, что команда, в которой играет Игнат Зимин, заняла третье место в сезоне ЮФЛ.

Среди спортсменов 2006 года рождения в символической сборной оказалось два великолучанина. На месте нападающего расположился лучший бомбардир турнира Геннадий Никитин. На его счету 20 игр и 16 забитых мячей. Вторым великолучанином в составе символической сборной оказался вратарь команды Всеволод Елисеев. В 20 играх он пропустил 19 мячей.

Отметим, что спортшкола «Экспресс» (воспитанники 2006 года рождения) стала серебряным призёром прошедшего сезона ЮФЛ.  

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