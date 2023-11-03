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О туберкулёзе поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Главный врач Псковского противотуберкулёзного диспансера, врач-фтизиатр Сергей Богатин стал гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фотографии Сергей Богатин. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в Псковской области случаев туберкулёза в два раза меньше, чем в среднем по России;
  • общее количество заражённых уменьшилось, но попадают на лечение они в тяжёлой форме;
  • главный симптом туберкулёза – длительный кашель, температура, общая слабость, потливость ладоней;
  • ВОЗ исключила Россию из списка с высоким риском заражения туберкулёзом;
  • один больной в открытой форме заражает 100-150 человек;
  • к 20 годам палочка Коха живёт в каждом из нас, но заболевают люди со сниженным иммунитетом;
  • лечение туберкулёза занимает от шести месяцев до двух лет. Больной принимает от пяти препаратов за раз;
  • туберкулёзом болеют и животные, но таких случаев в регионе нет;
  • главная профилактика туберкулеза – флюорография или рентген раз в год и здоровое питание;
  • солнечные лучи убивают палочку Коха.

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