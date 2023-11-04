О мифах и истории меча князя Довмонта рассказал Михаил Ведерников

22:51, 04 ноября 2023, ПАИ

О мифах и истории меча князя Довмонта рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новой рубрике «Истории земли Псковской», которую он запустил в своём Telegram-канале.

«В первом выпуске хотел рассказать о нашем князе Довмонте. Но мы нашли так много интересного материала, что вложить всё в один ролик оказалось невозможным. Поэтому в пилотном выпуске решил немного рассказать о его легендарном оружие. Тем более что копия меча занимает видное место в нашем павильоне на ВДНХ – там сегодня открылась выставка-форум «Россия», которую всем рекомендую посетить», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников заметил, что меч Довмонта – один из главных символов региона, его увеличенная копия висит в Довмонтовом городе в кроме.

«Это действительно уникальный артефакт, с которым связанно несколько расхожих мифов. Например, некоторые говорят, что это не боевой меч, а церемониальное оружие. Аргументы серьёзные. В Сети полно информации, что клинок весит два с половиной килограмма. Это действительно слишком много для одноручного оружия. Тем не менее парадокс решается просто. Два с половиной килограмма – это банальная ошибка составителей каталогов, которая разошлась по различным источникам, в том числе даже по научным статьям. Реальный вес меча – чуть больше килограмма. Это полностью соответствует настоящему боевому оружию тех времён. Более того, эксперты находили следы небольших повреждений на лезвии, которые тоже свидетельствуют в пользу боевого назначения меча», – отметил глава региона.

«Некоторые считают, что происхождение клинка неизвестно и установить его невозможно. Это тоже не совсем верно. У меча есть хорошо различимое клеймо мастеров немецкого города Пассау (так называемый Пассауский волчок). Меч выкован там. Но как он попал в руки Довмонта – вопрос. По некоторым легендам, князь получил меч как трофей после грандиозного сражения при Раковоре, которое сломало хребет Ливонском ордену.

Кто-то упорно считает, что этот меч – новодел. Тоже нет. Он действительно датируется поздним XIII веком. С этим временем соотносится и форма клинка, и клеймо. Есть и другие более скептические оценки, но и они не выходят за рамки XV века.

Наконец, некоторые считают, что меч не принадлежал Довмонту. Тут сказать нечего. Спустя 700 лет невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, что князь владел именно этим клинком. В этом вопросе мы скорее следуем многовековой традицией, нежели обладаем точными знаниями», – рассказал псковский губернатор.

Глава региона подчеркнул, что самое главное, что можно сказать об этом мече, – прямых аналогов ему нет во всей России. «Даже в Европе подобных клинков всего несколько штук. Сохранность – беспрецедентная. Утерян только драгоценный камень из рукояти – это произошло около 100 лет назад при неизвестных обстоятельствах. Недаром клинок в разные годы выставлялся в Лувре и Третьяковке», – уточнил Михаил Ведерников.

«Каково бы ни было его происхождение, он действительно уникален. Сейчас меч Довмонта представлен в рамках выставки «Господин Псков» в Приказной палате Псковского кремля. Думаю, что посетить наш кром в праздничные дни – отличный способ отметить День народного единства. Храните прошлое, помните наших героев и уважайте переданное нам историческое наследие. С праздником!» – заключил губернатор Псковской области.