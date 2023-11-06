Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева отмечает день рождения

10:56, 06 ноября 2023, ПАИ

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева отмечает день рождения сегодня, 6 ноября.

Вера Кондратьева родилась 6 ноября 1963 года в Пыталове. В 1987 году окончила Псковский государственный педагогический институт по специальности «учитель биологии и химии». В 2007 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «юриспруденция».

До 2007 года работала директором Пыталовской средней общеобразовательной школы. В администрации Пыталовского района работает с июня 2007 года. 11 января 2009 года была назначена заместителем главы администрации Пыталовского района. 9 сентября 2018 года её избрали главой Пыталовского района. 27 октября 2023 года подавляющим числом голосов избрана главой Пыталовского муниципального округа.