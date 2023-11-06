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Общество

66 лет назад в СССР загорелся первый Вечный огонь

6 ноября 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле от пламени мартеновской печи Кировского завода зажгли первый в СССР Вечный огонь.

Ещё накануне 40-летия Октябрьской революции 1917 года центральную площадку комплекса «Борцам революции» реконструировали. В центре мемориала установили квадратную гранитную плиту с круглым отверстием, окантованным декоративным бронзовым кольцом, над которым должно гореть газовое пламя. Для подачи голубого топлива к горелке в кольце подвели подземный трубопровод.

Вечный огонь на Марсовом поле воспламенили от факела, зажжённого от мартеновской печи Кировского завода. В дальнейшем пламя Вечного огня на Марсовом поле послужило источником огня почти для всех военных мемориалов, открытых в память о павших в годы Великой Отечественной войны (1941–1945), на территории городов-героев и городов воинской славы СССР.

Зажигается факел с Вечным огнём в Пскове. В центре – Олег Федотов, который впоследствии многие годы руководил архивной службой Псковской области. Фото из Госархива Псковской области

Отметим, что Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы в Пскове зажгли в 1974 году накануне празднования 30-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Вечный огонь был передан псковичам на митинге на Марсовом поле в Ленинграде 19 июля. На следующий день на боевой технике его торжественно доставили на площадь Победы в Псков.

Вечный огонь после ремонта Могилы Неизвестного Солдата на площади Победы в Пскове. Декабрь 2022 года. Фото со страницы главы Пскова Бориса Елкина в соцсети «ВКонтакте»

В 2022 году в Пскове проходил ремонт Могилы Неизвестного Солдата. На время ремонта мемориального комплекса вечный огонь, который горит у Могилы Неизвестного Солдата, перенесли. После ремонта его вернули на своё место.

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