Первые адресные таблички со старыми названиями улиц установили в Пскове

16:47, 08 ноября 2023, ПАИ

Первые адресные таблички со старыми названиями улиц появились на фасадах зданий в центре Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина



Фото: Telegram-канал Бориса Елкина





Всего их будет 700. Установка идёт по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

До конца ноября новые таблички появятся на 18 улицах в центре Пскова. Всего заменят около 700 адресных табличек, включая современные, исторические наименования улиц и номера домов. «Если получим положительный отклик, то масштабируем этот проект на весь исторический центр», – сообщал ранее глава Пскова.